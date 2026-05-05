16:53, 5 мая 2026Россия

Опубликован архивный документ о потерях в ЧВК «Вагнер»

ДШРГ «Русич»: В 2017 году ЧВК «Вагнер» потеряла 664 человека
Сергей Истомин

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В 2017 году потери частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» составили 664 человека. Об этом стало известно из архивного документа, опубликованного диверсионно-штурмовой разведывательной группой (ДШРГ) «Русич» в Telegram.

Согласно этим данным, безвозвратные потери ЧВК, указанные в графе под кодом 200, составили 114 бойцов. 94 из них оказались штурмовиками. Столько же не выжили в ходе боевых действий с учетом всех подразделений. Кроме того, 22 смертельных случая зафиксировали вне боя.

Остальные 550 человек получили ранения, в том числе 28 травмированы вне боя. 447 бойцов из этой категории состояли в штурмовых отрядах.

Источник документа не раскрывается. Кроме того, на нем нет никаких данных, указывающих на «Вагнер». «Тогда это казалось огромными цифрами, а оказалось хоть и сложным, но приключением», — прокомментировали публикацию в ДШРГ.

В период, который охватывают данные, ЧВК «Вагнер» действовала в Сирии, участвуя в боевых действиях против «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация). Согласно подсчетам агентства Reuters, с января по сентябрь 2017 года на территории арабской республики зафиксирована потеря как минимум 131 наемника из России, но их принадлежность к какой либо военной компании не приводится.

В апреле в ДШРГ «Русич» рассказали о необычном способе поощрения вагнеровцев. Как стало известно, отличившимся бойцам ЧВК вручались монеты «Золото Вагнера». На аверсе награды изображались символы событий, в честь которых она была выпущена. Наиболее распространенным оказалось изображение черепа в перекрестии прицела.

