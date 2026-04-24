Стало известно о необычном способе поощрения в ЧВК «Вагнер»

ДШРГ «Русич»: Отличившимся вагнеровцам вручали «Золото Вагнера»

Необычным способом поощрения отличившихся бойцов в частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» было вручение памятной монеты. Об этом стало известно из поста диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич», опубликовавшей список наград ЧВК для вычисления маскирующихся под вагнеровцев проходимцев.

По сообщению авторов канала, монета называлась «Золото Вагнера» и вручалась за исключительные заслуги в деятельности ЧВК лично «командиром бригады».

«Существовало несколько видов монет, приуроченных к различным событиям в истории ЧВК "Вагнер". На аверсе монеты изображались символы событий, в честь которых она была выпущена. Наиболее распространенным является изображение черепа в перекрестии прицела», — говорится в опубликованном ДШРГ «Русич» документе.

