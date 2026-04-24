Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:10, 24 апреля 2026Россия

Стало известно о необычном способе поощрения в ЧВК «Вагнер»

ДШРГ «Русич»: Отличившимся вагнеровцам вручали «Золото Вагнера»
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Необычным способом поощрения отличившихся бойцов в частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» было вручение памятной монеты. Об этом стало известно из поста диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич», опубликовавшей список наград ЧВК для вычисления маскирующихся под вагнеровцев проходимцев.

По сообщению авторов канала, монета называлась «Золото Вагнера» и вручалась за исключительные заслуги в деятельности ЧВК лично «командиром бригады».

Изображение: Telegram-канал «ДШРГ Русич»

«Существовало несколько видов монет, приуроченных к различным событиям в истории ЧВК "Вагнер". На аверсе монеты изображались символы событий, в честь которых она была выпущена. Наиболее распространенным является изображение черепа в перекрестии прицела», — говорится в опубликованном ДШРГ «Русич» документе.

Ранее сообщалось, что тела нескольких вагнеровцев извлекли из могил в российском городе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Примаков объявил об уходе с должности главы Россотрудничества

    Анонсирован новый обмен России и Украины военнопленными

    Медведев заявил о последовательном увековечивании памяти Героев России

    Москвич нашел в своем туалете красную змею

    В благоустройстве российского города не нашли вины бывшей главы и директора «Порядка»

    Маск объявил о запуске производства роботизированных такси

    Rox представил в Пекине спецверсию внедорожника для России

    Медведев рассказал о подвигах участников СВО словами «вновь ведут борьбу с неонацизмом»

    Захарова решила «зажечь» с «Бурановскими бабушками»

    России спрогнозировали снижение урожая ключевой агрокультуры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok