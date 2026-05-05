17:06, 5 мая 2026Интернет и СМИ

Телеоператор засмотрелся на модель во время прямого эфира и рассмешил пользователей сети

Оператор Sky Sports засмотрелся на модель Ивану Кнолль во время прямого эфира
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: @LucasLBijorcrux / X

Оператор британского спортивного телеканала Sky Sports рассмешил пользователей сети реакцией на хорватскую модель Ивану Кнолль. Фрагмент произошедшего во время прямого эфира опубликован в соцсети X.

Канал вел прямую трансляцию из Майами, где проходил один из этапов чемпионата мира по автогонкам «Формула-1». Сначала телеоператор снимал ведущих, комментировавших соревнования, но затем засмотрелся на Кнолль, которая шла рядом с ними. Он снял модель крупным планом, после чего вновь показал ведущих.

Инцидент в эфире позабавил пользователей X. «У оператора была только одна задача, и он справился с ней отлично», — поиронизировал комментатор с ником Juan Carlos Puntiel. «У Sky [Sports] лучший оператор», — заявил sdaddyro. «Ха-ха-ха, камера сошла с ума», — написал другой участник обсуждения под ником Juan Pablo Santilli.

Ранее сообщалось, что члены съемочной группы посплетничали о ягодицах 65-летней валлийской телеведущей Кэрол Вордерман и случайно попали в прямой эфир. Они также обсудили ее интимную жизнь.

