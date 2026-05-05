Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:30, 5 мая 2026Забота о себе

Парам дали четыре совета для идеального анального секса

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Тамара Диас дала парам четыре совета, благодаря которым анальный секс пройдет идеально. Ее рекомендации приводит издание Metropoles.

Во-первых, по словам Диас, женщине необходимо точно понять, хочет ли она попробовать анальный секс. Специалистка призвала не соглашаться на эту сексуальную практику, только чтобы угодить партнеру. Во-вторых, подготовиться к такому виду секса можно с помощью анальной пробки или небольшого вибратора, которые используются как в одиночку, так и с партнером, добавила она.

Материалы по теме:
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
Что такое рефлексия простыми словами? Определение и виды рефлексии в психологии
Что такое рефлексия простыми словами?Определение и виды рефлексии в психологии
27 октября 2022

В-третьих, сексолог призвала использовать презервативы, чтобы защититься от половых инфекций, и большое количество смазки, поскольку природа ее не предусмотрела в анальной зоне. В заключение Диас порекомендовала начинать с поз, в которых женщина может полностью контролировать ситуацию.

Ранее сексолог Лоуренс Сигел назвал главные условия для умопомрачительной прелюдии. Так, он порекомендовал парам чаще использовать игривый тон.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина атаковала нефтезавод в Ленобласти

    В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности

    На Западе начали терять терпение из-за Трампа

    В США усомнились в высадке астронавтов на Луну в 2028 году

    Россиянин показал простой способ удобно спать в самолете и вызвал споры в сети

    Вероятность затяжной грозы в Москве оценили

    В России из аптек пропали жизненно важные лекарства от рака

    В ВСУ от пропаганды ЛГБТ перешли к угрозам

    Москва приблизилась к новому рекорду

    Мирошник назвал чаще всего страдающий от атак ВСУ регион России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok