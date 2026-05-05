Парам дали четыре совета для идеального анального секса

Сексолог Тамара Диас дала парам четыре совета, благодаря которым анальный секс пройдет идеально. Ее рекомендации приводит издание Metropoles.

Во-первых, по словам Диас, женщине необходимо точно понять, хочет ли она попробовать анальный секс. Специалистка призвала не соглашаться на эту сексуальную практику, только чтобы угодить партнеру. Во-вторых, подготовиться к такому виду секса можно с помощью анальной пробки или небольшого вибратора, которые используются как в одиночку, так и с партнером, добавила она.

В-третьих, сексолог призвала использовать презервативы, чтобы защититься от половых инфекций, и большое количество смазки, поскольку природа ее не предусмотрела в анальной зоне. В заключение Диас порекомендовала начинать с поз, в которых женщина может полностью контролировать ситуацию.

Ранее сексолог Лоуренс Сигел назвал главные условия для умопомрачительной прелюдии. Так, он порекомендовал парам чаще использовать игривый тон.