08:34, 29 апреля 2026

Сексолог подсказал главные условия для умопомрачительной прелюдии

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: GNT STUDIO / Shutterstock / Fotodom

Чтобы прелюдия стала яркой частью интимной жизни, важен эмоциональный настрой партнеров, считает сексолог Лоуренс Сигел. О том, как достичь умопомрачительной прелюдии, он рассказал изданию HuffPost.

По словам специалиста, многие пары недооценивают прелюдию и воспринимают ее как формальность перед основным процессом. Однако именно она помогает усилить желание и сделать последующие ощущения более глубокими.

Сигел заявил, что во время прелюдии важно не спешить и постепенно усиливать напряжение. «Я рассматриваю прелюдию как создание эротического контакта и совместное проживание процесса возбуждения», — подчеркнул он.

Сексолог добавил, что возбуждение во время прелюдии будет сильнее, если у партнеров хорошие отношения вне спальни, если они делятся друг с другом эротическими фантазиями и не бояться обсуждать тему секса.

Также специалист рекомендовал парам чаще использовать игривый тон. Например, он посоветовал отправить пикантную фотографию и подписать, что партнер этого не получит. «Даже когда раздеваетесь, продолжайте игриво отрицать. Такое поддразнивание может значительно усилить страсть», — считает эксперт.

Ранее сексотерапевт Кейт Балестриери рассказала, как разнообразить миссионерскую позу. По ее словам, небольшие изменения в угле или ритме значительно влияют на ощущения.

