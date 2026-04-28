Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:35, 28 апреля 2026

Названы способы разнообразить миссионерскую позу

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Lucky Business / Shutterstock / Fotodom

Cексотерапевт Кейт Балестриери рассказала, как разнообразить миссионерскую позу и сделать ее более интересной. Ее советы опубликовал журнал Men's Health.

Эксперт отметила, что миссионерская поза остается одной из самых популярных, так как она позволяет партнерам лучше чувствовать друг друга и поддерживать зрительный контакт, что усиливает интимность. При этом, по словам специалистки, даже небольшие изменения в угле или ритме могут значительно повлиять на ощущения.

Материалы по теме:
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
Что такое рефлексия простыми словами? Определение и виды рефлексии в психологии
Что такое рефлексия простыми словами?Определение и виды рефлексии в психологии
27 октября 2022

Одним из способов внести изменения эксперт назвала использование вибрирующего кольца для пениса, подушек для изменения положения тела, а также эксперименты с углом наклона таза. «Небольшие корректировки могут значительно улучшить стимуляцию и сделать ощущения более яркими», — пояснила Балестриери.

По словам сексотерапевта, многое зависит от положения тела партнера. Она посоветовала попробовать проникновение из планки или даже сидя. Для этого партнерша должна лечь на спину, поднять ноги так, чтобы получилась буква «V».«Эта поза называется "открытые клещи». Она позволяет смотреть друг другу в глаза и дает пространство для дополнительной стимуляции», — добавила Балестриери.

Ранее сексотерапевт Лори Минц и сексолог Джилл Макдевитт рассказали, как разнообразить позу «обратная наездница». Они посоветовали экспериментировать с темпом, амплитудой и глубиной проникновения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России выпустило заявление после мощных взрывов в Туапсе из-за атаки ВСУ

    Власти заявили о серьезном ЧП в атакованном ВСУ Туапсе

    В родном городе Зеленского сообщили об ударе по важному объекту

    Ким Чен Ын назвал героями совершивших теракт самоубийства солдат в Курске

    На Украине назвали заявление Мерца ультиматумом Зеленскому

    Власти раскрыли масштаб повреждений в элитном доме в российском городе после взрыва БПЛА

    ВСУ перебросили боевиков «Азова» в Сумскую область

    Россияне набрали пять очков в матче плей-офф НХЛ

    66-летний телеведущий перестал скрывать тяжелую болезнь

    Студентка за деньги встречалась с родным отцом и забеременела

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok