Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:12, 5 мая 2026Россия

Пенсионерку на седьмом этаже горящего после удара БПЛА дома в Чебоксарах сняли на видео

Mash опубликовал видео с женщиной в окне дома в Чебоксарах после удара ВСУ
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео с пенсионеркой на седьмом этаже горящего дома в Чебоксарах, по которому ударил беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Ролик опубликовал Mash в Telegram.

На кадрах видно силуэт женщины в выбитом окне покрытой копотью многоэтажки, на которой еще заметны языки пламени. «Женщина в окне, пожилая бабушка. На седьмом этаже, — говорит оператор. — Прилет дрона».

Как выяснило издание, 60-летняя пенсионерка долго не могла спуститься на улицу. Ей и еще одному раненому помогли служители расположенной поблизости мечети.

Ранее также появилось видео с пострадавшим, снятое возле этой же многоэтажки. На кадрах видно окровавленного мужчину с травмами головы, ног и руки, которого помещают на носилки и уносят.

Украина атаковала Чувашию в ночь на 5 мая и продолжила налет в утренние часы. Согласно последним неофициальным данным, пострадали 16 человек, одного не спасли. Жертвой стал житель квартиры, в которую влетел один из беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский регион в 1000 километров от границы всю ночь и утро атакуют дроны ВСУ. В городе воют сирены, БПЛА влетел в многоэтажку

    В Москве восстановили доступ к мобильному интернету

    Популярный бренд выпустил спонжи для макияжа в виде сосков

    Власти назвали число обратившихся в ПВР россиян после массированной атаки ВСУ

    Банк России через суд потребовал ликвидировать один из банков

    Число жертв и пострадавших в результате атаки ВСУ на Чебоксары выросло в два раза

    Мостовой заявил о готовности стать тренером ЦСКА

    Лидера страны СНГ обвинили в попытке перейти на антироссийский путь

    Дрон за миллион рублей отобрали у российской предпринимательницы и вынесли ей приговор

    Российский фондовый рынок продолжил падение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok