Пенсионерку на седьмом этаже горящего после удара БПЛА дома в Чебоксарах сняли на видео

Mash опубликовал видео с женщиной в окне дома в Чебоксарах после удара ВСУ

В сети появилось видео с пенсионеркой на седьмом этаже горящего дома в Чебоксарах, по которому ударил беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Ролик опубликовал Mash в Telegram.

На кадрах видно силуэт женщины в выбитом окне покрытой копотью многоэтажки, на которой еще заметны языки пламени. «Женщина в окне, пожилая бабушка. На седьмом этаже, — говорит оператор. — Прилет дрона».

Как выяснило издание, 60-летняя пенсионерка долго не могла спуститься на улицу. Ей и еще одному раненому помогли служители расположенной поблизости мечети.

Ранее также появилось видео с пострадавшим, снятое возле этой же многоэтажки. На кадрах видно окровавленного мужчину с травмами головы, ног и руки, которого помещают на носилки и уносят.

Украина атаковала Чувашию в ночь на 5 мая и продолжила налет в утренние часы. Согласно последним неофициальным данным, пострадали 16 человек, одного не спасли. Жертвой стал житель квартиры, в которую влетел один из беспилотников.