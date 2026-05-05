19:46, 5 мая 2026

Появились подробности об освобождении двух россиянок в Мьянме

Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Двух гражданок России, которых незаконно удерживали в Мьянме, освободили, их вернут на родину. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Успешная операция проведена совместно посольством Российской Федерации в Королевстве Таиланд, правоохранительных органов Таиланда и Мьянмы, МИД Таиланда и Посольства Мьянмы в Бангкоке и управления миграционной службы МВД России.

Освобожденные — Наталья К. и Альфинур К. — помещены в миграционный центр города Мьявади. Из Бангкока они вскоре вылетят в Россию.

Одна из россиянок рассказала, что в скам-центр в Мьянме ее заманили через Telegram-канал. «Нас сопровождали вооруженные люди. Мы также останавливались на каких-то военных пунктах. Я видела танки, БТР, снайперские винтовки. Все вокруг были вооружены, и тогда я поняла, что происходит что-то странное», — делится пострадавшая.

