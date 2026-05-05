Правительство страны ЕС уйдет в отставку

Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству

Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству страны во главе с премьер-министром Илие Боложаном. Об этом сообщает ТАСС.

Отставку кабинета министров поддержали 281 депутат и сенатор при необходимых 233 голосах, против высказалось лишь четыре парламентария. При этом представители правящей коалиции находились в зале заседаний, но не участвовали в голосовании.

Вотум недоверия правительству Боложана стал кульминацией политического кризиса, разразившегося в Румынии из-за предпринятых его кабинетом мер жесткой экономии. Их причиной стал самый значительный среди стран Европейского союза (ЕС) дефицит бюджета, с которым власти пытались бороться путем сокращения расходов.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что объединение с Румынией могло бы ускорить вступление страны в ЕС. При этом она подчеркнула, что подобное решение может быть принято только при поддержке большинства граждан страны.