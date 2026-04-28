Бывший СССР
16:11, 28 апреля 2026Бывший СССР

Санду предложила быстрый путь вступления Молдавии в ЕС

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что объединение с Румынией могло бы ускорить вступление страны в Европейский союз (ЕС). Об этом она заявила в интервью газете Le Monde.

«Это позволило бы нам быстрее вступить в ЕС и могло бы нам помочь», — сказала она. При этом она подчеркнула, что подобное решение может быть принято только при поддержке большинства граждан страны.

Среди других возможных сценариев евроинтеграции Молдавии Санду также упомянула вариант вступления в ЕС без непризнанного Приднестровья.

12 января Санду заявила, что если бы в стране проводился референдум, то она проголосовала бы в поддержку объединения Молдавии с Румынией.

    Последние новости

    Польша освободила российского археолога, которого должны были выдать Киеву. Вызволить ученого помог Лукашенко

    Выпавший в Москве апрельский снег назвали климатической нормой

    Медвежат Клепу и Кристину вернули в дикую природу на родине

    Волочкова высмеяла слухи о своем здоровье

    Альпинист выжил после падения со 152-метровой высоты

    Стрелявшего на ходу из машины россиянина задержали

    Президент Финляндии высказался о возобновлении контактов с Россией

    Умер народный артист России Роберт Ляпидевский

    Врач назвал неожиданную пользу ограничений интернета для здоровья

    Российский актер назвал главное отличие москвичей от жителей других городов

    Все новости
