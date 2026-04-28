Санду предложила быстрый путь вступления Молдавии в ЕС

Санду: Объединение Молдавии с Румынией позволило бы быстрее вступить в ЕС

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что объединение с Румынией могло бы ускорить вступление страны в Европейский союз (ЕС). Об этом она заявила в интервью газете Le Monde.

«Это позволило бы нам быстрее вступить в ЕС и могло бы нам помочь», — сказала она. При этом она подчеркнула, что подобное решение может быть принято только при поддержке большинства граждан страны.

Среди других возможных сценариев евроинтеграции Молдавии Санду также упомянула вариант вступления в ЕС без непризнанного Приднестровья.

12 января Санду заявила, что если бы в стране проводился референдум, то она проголосовала бы в поддержку объединения Молдавии с Румынией.