«Большинство крутит пальцем у виска». Президент Молдавии предложила объединить страну с Румынией. Как на это реагируют молдаване?

Молдавский журналист Левицкая-Пахомова: Санду готовят к должности в ЕС

Заявления президента Молдавии Майи Санду о желании объединить страну с Румынией говорят о том, что она пытается заработать политические очки в надежде получить должность в структурах Европейского союза (ЕС). Таким мнением поделилась с «Лентой.ру» молдавский журналист Елена Левицкая-Пахомова.

12 января Санду в интервью британскому YouTube-подкасту The Rest Is Politics заявила, что если бы в стране проводился референдум, то она проголосовала бы в поддержку объединения Молдавии с Румынией.

Как Санду связана с Румынией? Президент Молдавии Майя Санду является приверженцем унионистских взглядов. Она родилась в небольшом селе на северо-западе Молдавии и с детства говорила на румынском языке. Санду также неоднократно утверждала, что идентифицирует себя как румынку. У нее также есть гражданство этой страны. По мнению Санду, объединение с Румынией поможет такой маленькой стране, как Молдавия сохранить свой демократический курс, а также противостоять угрозе, которая якобы исходит от России. Молдавия является страной-кандидатом в Евросоюз, она активно проводит реформы для соответствия стандартам ЕС, стремясь стать членом союза к 2030-м годам. Однако в случае объединения с Румынией страна вступит в ЕС автоматически, так как Румыния уже является членом объединения.

Готово ли молдавское общество к объединению с Румынией?

Вскоре после выхода интервью в Гагаузии призвали начать процедуру импичмента Санду. Местный активист Михаил Влах заявил, что подобные заявления вызывают возмущение.

В разговоре с «Лентой.ру» Левицкая-Пахомова объяснила, что молдавское общество разделено. По ее словам, сторонники и противники унионистской идеи (идея объединения двух стран) представляют собой две малые части.

Общество у нас очень сильно разделено. Оно разделено на две малые части — одна категорически за присоединение к Румынии, другая — категорически против. Большинство просто крутит пальцем у виска Елена Левицкая-Пахомова молдавский журналист

Согласно данным Барометра общественного мнения, политикой в Молдавии интересуются менее четверти всего населения страны. Причем Румынию в качестве стратегического партнера рассматривают только 13 процентов молдаван.

«Как мы знаем, вопрос об объединении с Румынией на референдум не ставился. Будь он поставлен, население такой курс не поддержит», — отметила в комментарии «Ленте.ру» Нина Шевчук, доцент кафедры международных отношений СЗИУ РАНХиГС, кандидат политических наук, экс-министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики.

Зачем Санду заявляет о желании объединить Молдавию и Румынию?

По мнению Левицкой-Пахомовой, Санду, говоря о желании объединить Молдавию и Румынию, играет не на внутренний, а на внешний рынок.

В Румынии уже говорят открыто, и у нас это начинают понимают, что Санду готовят к одной из должностей в ЕС. Сейчас идет активная кампания, если вы обратили внимание, она дает много интервью на Западе Елена Левицкая-Пахомова молдавский журналист

Молдавское общество относится к этому скептически. Люди понимают, что это ничто иное, как попытка Санду заработать политические очки. Внутренние проблемы при этом, по словам журналиста, остаются на втором плане.

Санду создают образ «женщины — глобального лидера». С ней работают западные пиарщики

Для того, чтобы поддерживать этот образ и открыть Молдавии дорогу в ЕС, нужны титанические свершения. Объединение с Румынией, по словам Левицкой-Пахомовой, одна из таких задач. Однако со стороны Румынии пока взаимностью не ответили. Президент этой страны Никушор Дан отверг идею о проведении референдума об объединении с Молдавией.

То, что Молдова теряет от деградации российско-молдавских отношений, ясно всякому, однако Санду делает ставку на выигрыш, который может получить в виде разного рода бонусов за верность по-западному курсу и сохранение антироссийской риторики Нина Шевчук доцент кафедры международных отношений СЗИУ РАНХиГС, кандидат политических наук, министр иностранных дел ПМР в 2012-2015 гг.

Как Москва реагирует на заявления Санду?

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Молдавия взяла курс на «поглощение Европейским союзом».

Что касается Молдавии, то ее курс на сближение с Евросоюзом я бы назвал «поглощение Евросоюзом», потому что все громче звучат голоса о том, что воссоединение или присоединение к Румынии станет самым коротким путем для членства в Европейском Союзе Сергей Лавров Министр иностранных дел России

По словам дипломата, ЕС заинтересован в ликвидации молдавской государственности.

Российский политолог Владимир Букарский заявил, что подобные инициативы доказывают, что Санду — не президент Молдавии, защищающий суверенитет страны, а лишь временный управляющий государством.