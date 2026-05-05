Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:15, 5 мая 2026Наука и техника

Раскрыт неожиданный фактор улучшения контроля сахара при диабете

CM: Дневной свет улучшает контроль уровня сахара при диабете 2-го типа
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Annie Spratt / Unsplash

Естественный дневной свет в рабочее время может улучшать контроль уровня сахара у людей с диабетом 2-го типа. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Cell Metabolism (CM).

В эксперименте участвовали 13 человек с диабетом 2-го типа. В течение 4,5 дня они находились либо в помещении с естественным светом из окон, либо при обычном постоянном искусственном освещении, похожем на офисное. Питание, режим сна, активность и прием лекарств при этом строго контролировали.

Оказалось, что при дневном свете участники проводили больше времени в нормальном диапазоне глюкозы. Кроме того, их организм активнее использовал жиры как источник энергии, а не только углеводы. Это говорит о более гибком и здоровом обмене веществ.

Ученые также заметили, что естественное освещение влияло на вечерний уровень мелатонина и работу «внутренних часов» в мышцах. Авторы считают, что доступ к дневному свету может стать простым дополнительным фактором поддержки метаболического здоровья, хотя результаты нужно подтвердить в более крупных исследованиях.

Ранее стало известно, что регулярные короткие всплески активности в течение дня снижают риск диабета 2 типа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский объявил перемирие после угроз нанести удар по параду Победы в Москве. Что заставило президента Украины передумать?

    В России зафиксировали рост зарплат неквалифицированных рабочих

    Беременная топ-модель снялась обнаженной

    В Москве на 5 мая объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы и ветра

    Врач дал совет часто встающим ночью в туалет людям

    НАТО обвинили в учениях по захвату Калининградской области

    Россиянам раскрыли лучшее время для наблюдения потока эта-Акварид

    Мировые цены на нефть достигли максимума с 2022 года

    Женщина потеряла память после аварии и снова вышла замуж за того же мужчину

    Раскрыт неожиданный фактор улучшения контроля сахара при диабете

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok