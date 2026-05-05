Раскрыт неожиданный фактор улучшения контроля сахара при диабете

CM: Дневной свет улучшает контроль уровня сахара при диабете 2-го типа

Естественный дневной свет в рабочее время может улучшать контроль уровня сахара у людей с диабетом 2-го типа. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Cell Metabolism (CM).

В эксперименте участвовали 13 человек с диабетом 2-го типа. В течение 4,5 дня они находились либо в помещении с естественным светом из окон, либо при обычном постоянном искусственном освещении, похожем на офисное. Питание, режим сна, активность и прием лекарств при этом строго контролировали.

Оказалось, что при дневном свете участники проводили больше времени в нормальном диапазоне глюкозы. Кроме того, их организм активнее использовал жиры как источник энергии, а не только углеводы. Это говорит о более гибком и здоровом обмене веществ.

Ученые также заметили, что естественное освещение влияло на вечерний уровень мелатонина и работу «внутренних часов» в мышцах. Авторы считают, что доступ к дневному свету может стать простым дополнительным фактором поддержки метаболического здоровья, хотя результаты нужно подтвердить в более крупных исследованиях.

Ранее стало известно, что регулярные короткие всплески активности в течение дня снижают риск диабета 2 типа.