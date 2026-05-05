Раскрыт план США и Израиля в отношении Ирана

CNN: США и Израиль готовятся к возможным ударам по иранским чиновникам

США и Израиль готовятся к возможным ударам по иранским высокопоставленным чиновникам и энергетической инфраструктуре. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

«Координация включает в себя подготовку к возможному новому раунду ударов по Ирану, которые будут нацелены на энергетическую инфраструктуру и целенаправленное устранение высокопоставленных иранских чиновников», — утверждается в публикации.

По данным собеседника издания, в таком случае цель США и Израиля могла бы заключаться в проведении короткой кампании, направленной на то, чтобы «заставить Иран пойти на дальнейшие уступки в ходе переговоров». При этом подчеркивалось, что решение о возможном возобновлении боевых действий может принять лишь президент США Дональд Трамп.

Ранее Трамп заявил, что на восстановление Ирана уйдет около 20 лет даже в случае немедленного прекращения военных действий.