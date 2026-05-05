Депутаты решили отрегулировать работу российской молодежи

«Ведомости»: Госдума займется регулированием работы россиян в возрасте 14-25 лет

Аппарат Госдумы закупил исследование и разработку предложений по правовому регулированию временной занятости молодежи в возрасте от 14 до 25 лет. Об этом со ссылкой на тендер пишут «Ведомости».

Начальная цена контракта составляла пять миллионов рублей, но победителю, название которого не уточняется, заплатят только 1,1 миллиона рублей.

Техническое задание подразумевает описание форм временной занятости молодежи, уточнение количества несовершеннолетних, которые не обучаются и не работают, а также перечисление видов деятельности с учетом их востребованности.

Также депутаты хотят знать, соблюдаются ли права молодежи в сфере трудоустройства и какие гарантии имеют такие работники. Отдельно подрядчик должен будет проанализировать международный опыт регулирования временной занятости молодежи.

Тендер включает в себя анализ вопросов адаптации инвалидов при трудоустройстве, занятости судимых молодых людей на пробации и изучение того, как решают вопросы трудоустройства неработающих и неучащихся подростков, в том числе тех, кто попал в поле зрения органов профилактики безнадзорности и правонарушений.

Руководитель международного кадрового агентства «Амалко» Гарри Мурадян рассказал, что интерес законодателей возник на фоне растущего нежелания молодежи учиться и работать, а также более позднего вступления в трудоспособный возраст. Также молодые люди больше не стремятся к длительной занятости.

Впрочем, ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок отмечает, что российский бизнес сейчас концентрируется на удержании имеющихся работников и менее активно привлекает новых, что зачастую не позволяет молодым людям без опыта устроиться на работу, которая их бы заинтересовала.

Ранее ректор Академии труда и социальных отношений Нина Кузьмина назвала нежелание зумеров искать стабильную занятость одной из причин дефицита кадров в России.