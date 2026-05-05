Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:34, 5 мая 2026Интернет и СМИ

Россиян предупредили о мошеннической схеме с переносом чатов из мессенджера

Немкин: Мошенники рассылают уведомления о переносе чата в мессенджерах
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Мошенники начали рассылать россиянам предупреждения о якобы переносе чата в мессенджере из-за «потери доступа к аккаунту модератора». Об этом рассказал член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин в беседе с РИА Новости.

«Такие сообщения выглядят правдоподобно именно потому, что приходят от реальных участников чатов, чьи аккаунты были ранее скомпрометированы», — рассказал Немкин.

По его словам, аферисты под любым предлогом к переходу по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт, интерфейс которого копирует дизайн популярного мессенджера или сервиса. После ввода логина и пароля данные уходят злоумышленникам.

Ранее Немкин назвал самые распространенные схемы мошенников. По его словам, наиболее встречающимися схемами злоумышленников остаются звонки о «безопасном счете», инвестиционные аферы и фальшивые онлайн-продажи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский объявил перемирие после угроз нанести удар по параду Победы в Москве. Что заставило президента Украины передумать?

    Цена на российскую нефть взлетела до уровня 2014 года

    ВС России начали бои за населенный пункт в ДНР

    Саммит в Ереване назвали провалом и евросамоубийством

    АвтоВАЗ сообщил о скромном росте продаж в апреле

    Россиян предупредили о мошеннической схеме с переносом чатов из мессенджера

    В Ленобласти начался пожар после атаки ВСУ

    Назван самый эффективный способ улучшить здоровье сосудов

    Новое заявление Минобороны об ударе по Киеву назвали «освежающим и отрезвляющим»

    Cерена Уильямс пришла на препати Met Gala и смутила публику откровенным нарядом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok