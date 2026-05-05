Россиян предупредили о мошеннической схеме с переносом чатов из мессенджера

Мошенники начали рассылать россиянам предупреждения о якобы переносе чата в мессенджере из-за «потери доступа к аккаунту модератора». Об этом рассказал член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин в беседе с РИА Новости.

«Такие сообщения выглядят правдоподобно именно потому, что приходят от реальных участников чатов, чьи аккаунты были ранее скомпрометированы», — рассказал Немкин.

По его словам, аферисты под любым предлогом к переходу по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт, интерфейс которого копирует дизайн популярного мессенджера или сервиса. После ввода логина и пароля данные уходят злоумышленникам.

Ранее Немкин назвал самые распространенные схемы мошенников. По его словам, наиболее встречающимися схемами злоумышленников остаются звонки о «безопасном счете», инвестиционные аферы и фальшивые онлайн-продажи.