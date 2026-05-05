06:47, 5 мая 2026

Россиян предупредили о вреде одного типа популярных летом напитков

Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: thirawatana phaisalratana / Shutterstock / Fotodom

В последние годы набирают популярность ферментированные напитки — среди них особенно выделяется комбуча, или напиток на основе чайного гриба, который позиционируют как источник пробиотиков и средство для укрепления иммунитета, рассказал основатель федеральной сети клиник «Зубы за один день» Залим Кудаев. В беседе с «Лентой.ру» он предупредил о его вреде для здоровья зубов.

Комбуча — это продукт ферментации черного или зеленого чая с помощью симбиотической культуры бактерий и дрожжей, сообщил специалист. В процессе брожения образуются органические кислоты (уксусная, глюконовая, молочная, яблочная), углекислый газ, небольшое количество алкоголя (обычно менее 0,5 процента) и остаточный сахар, указал он.

«Именно кислоты и сахар создают угрозу для зубной эмали. Первое — это кислотная эрозия. Они размягчают эмаль, делая ее более уязвимой к механическим повреждениям. Со временем это может привести к истончению эмали, повышенной чувствительности зубов и даже кариесу», — предупредил Кудаев.

Во-вторых, по словам эксперта, остаточный сахар в напитке служит пищей для бактерий зубного налета, которые вырабатывают дополнительные кислоты, усиливая разрушительное воздействие на эмаль. «Третий момент — газированность. Пузырьки углекислого газа могут ускорять проникновение кислот в поверхностные слои эмали», — отметил собеседник «Ленты.ру».

Он добавил, что потенциальную опасность представляет не только комбуча. Аналогичные риски связаны с употреблением кефира и айрана, кваса, кимчи‑воды и других ферментированных овощных соков, натуральных вин и сидра. Вместе с тем специалист рассказал, как безвредно употреблять эти напитки.

«Рекомендованная доза в день — не более 200-300 миллилитров комбучи. Пейте через трубочку. Не задерживайте напиток во рту, и особенно вредно "полоскать" им зубы. Избегайте употребления перед сном, поскольку ночью слюноотделение снижается, и эмаль дольше остается без естественной защиты», — рассказал Кудаев. Эксперт также призвал не чистить зубы сразу после употребления, так как через 30-60 минут после контакта с кислотой эмаль временно размягчается, и щетка может повредить ее.

Ранее исследование показало, что регулярное употребление комбучи может улучшать чувствительность к инсулину и влиять на работу генов, связанных с обменом веществ.

