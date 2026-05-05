17:29, 5 мая 2026

Россиянам раскрыли способ увидеть редкий звездопад в ночь на 6 мая

Зарина Дзагоева
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Россияне смогут увидеть редкий звездопад в ночь с 5 на 6 мая — речь идет о метеорном потоке Эта-Аквариды. Способы лучше рассмотреть космическое явление раскрыл «Газете.ру» эксперт в области астрономии Пермского Политеха Евгений Бурмистров.

Уточняется, что Земля пройдет через пылевой след знаменитой кометы Галлея, а сгорающие в атмосфере мелкие частицы создадут метеоры. Специалист посоветовал наблюдать за потоком в предрассветные часы, ориентируясь на звезду Альтаир. Кроме того, следует уехать подальше от городской засветки и некоторое время не пользоваться телефоном, чтобы глаза привыкли к темноте.

Ранее новосибирскому астрофотографу Алексею Полякову удалось запечатлеть редкое космическое событие. Так, новосибирец снял вспышку сверхновой в созвездии Дракона из двора своего дома.

