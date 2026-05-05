Россияне просидели в самолете в Турции семь часов из-за ракетной опасности

Россияне просидели в самолете в Анталье семь часов, но так и не смогли улететь

Российские пассажиры просидели в самолете в Анталье, Турция, семь часов, но так и не смогли улететь в Казань. Об этом 5 мая сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Уточняется, что речь идет о рейсе авиакомпании Corendon Airlines, который отложили из-за ракетной опасности в городе назначения. По словам пассажиров, они провели на борту около семи часов, после чего их отвезли обратно в аэропорт. Оказалось, что вылет перенесли до полуночи, поскольку членам экипажа требовался отдых.

Ранее сообщалось, что около двух сотен авиарейсов задержаны или отменены в России из-за атак беспилотников на Москву 5 мая. В настоящее время все аэропорты столицы работают штатно.