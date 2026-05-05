13:57, 5 мая 2026

Россияне вернулись к считавшимся пережитком прошлого привычкам

Bloomberg: Объем наличных в обращении вырос более чем на 1,1 трлн рублей
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россияне все активнее пользуются наличными деньгами, так как цифровые платежи оказываются все менее надежными из-за частых перебоев в работе мобильного интернета. Об этом сообщило Bloomberg.

Агентство констатировало, что объем наличных денег в обращении в апреле вырос примерно на 600 миллиардов рублей, что стало самым большим месячным приростом с сентября 2022 года. За последние три месяца этот объем увеличился более чем на 1,1 триллиона рублей.

Как пишет агентство, ренессанс бумажных денег стал компромиссом между безопасностью и экономической эффективностью в России, где возрождаются привычки, которые многие считали пережитком прошлого после многих лет перехода к безналичным платежам. Теперь же россиянам приходится распечатывать электронные билеты, заказывать такси по стационарным телефонам и мириться с невозможностью оплачивать парковку, утверждает Bloomberg. Продажи офлайн-средств связи, таких как портативные рации и пейджеры, а также бумажных карт резко возросли.

Подчеркивается, что эти сбои отразились и на предпринимателях. По данным TenderPro, российские компании за последние 12 месяцев на 82 процента нарастили закупки телекоммуникационного оборудования, предназначенного для обхода интернет-ограничений. Спрос на оборудование для спутникового интернета удвоился.

Ранее руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский призвал россиян положить часть сбережений в наличных деньгах в банковскую ячейку, дабы иметь соответствующий резерв на непредвиденные ситуации.

