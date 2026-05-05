09:02, 5 мая 2026

Россиянин показал простой способ удобно спать в самолете и вызвал споры в сети

Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: @kohnoby

Россиянин показал подписчикам простой способ удобно спать во время полета на самолете и вызвал споры в сети. Соответствующим роликом он поделился на странице @kohnoby в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Автор видео заметил, что очень часто пользуется этим лайфхаком. Он попросил плед у бортпроводницы, обмотал его вокруг подушки у изголовья на спинке кресла, а свободные края завязал под подбородком в два узла. Таким образом, получился «гамак для головы».

В комментариях пользователи разделились во мнениях — некоторые сочли идею хорошей, другие же заметили, что это нарушает правила безопасности. «Этим пледом укрываться неохота, а тем более к лицу прислонять. Их не стирают годами», «Мужик, эти пледы не стирают», «С таким пледом можно и на на небеса отправиться», «Классный совет!» — писали юзеры.

Ранее стюардесса из России рассказала о требованиях авиакомпаний к качеству кожи сотрудников. По ее словам, перевозчики строго следят за внешним видом работников, поскольку они являются лицом бренда.

