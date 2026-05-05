Российский посол предупредил о риске прямого столкновения с НАТО

Корчунов: Действия НАТО вблизи Кольского полуострова грозят прямым столкновением

Действия НАТО в отношении стратегических потенциалов России на Кольском полуострове грозят прямым военным столкновением. Об этом в интервью ТАСС заявил посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.

«Приближение военной инфраструктуры и наступательных систем вооружений стран НАТО к нашим границам, безусловно, представляет угрозу для национальной безопасности России», — отметил дипломат.

Посол подчеркнул, что нагнетание конфронтационной деятельности альянса расшатывает безопасность в Арктике и глобальную стабильность. По его словам, это повышает риски непреднамеренной эскалации и «скатывания к прямому военному столкновению с фатальными для всех последствиями».

Ранее телеканал RT сообщил, что Британия наращивает военную активность в Арктике и угрожает захватом российского теневого флота. Утверждалось, что Лондон в последние полгода значительно усилил разведывательную активность против России, в том числе уделяя внимание военным кораблям.