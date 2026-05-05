12:37, 5 мая 2026

Дрон за миллион рублей отобрали у российской предпринимательницы и вынесли ей приговор

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Судебные приставы конфисковали у 48-летней предпринимательницы из Новосибирска беспилотник стоимостью более миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУФССП России по Новосибирской области.

Дрон самолетного типа VolJet VT5 (GEO) обнаружили пограничники во время досмотра машины на границе с Казахстаном. Документов, разрешающих ввоз беспилотника, у женщины не было.

За попытку ввоза дрона было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде. В результате предпринимательнице назначили 3,5 года лишения свободы условно, летательный аппарат отдадут представителям Министерства обороны России.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске двум ученым РАН дали по 12,5 года за госизмену.

