Съемки продолжения «Страстей Христовых» завершились

Режиссер Мел Гибсон завершил съемки продолжения «Страстей Христовых» в Италии

Стало известно об официальном завершении съемочного процесса продолжения культового фильма «Страсти Христовы». Об этом сообщает издание World Of Reel.

Картина Мела Гибсона, которая получила название «Воскрешение Христа», выйдет в двух частях. Премьера первой состоится 26 марта 2027 года, вторая выйдет через 40 дней — 6 мая 2027 года. Производство проекта суммарно заняло семь месяцев, а большая часть съемок проходила в Риме и других городах Италии.

Известно, что бюджет фильма составил около 250 миллионов долларов. Обе картины станут продолжением оригинальной ленты 2004 года. События в «Воскрешении Христа» развернутся после смерти Иисуса.

