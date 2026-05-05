16:11, 5 мая 2026Культура

Съемки продолжения «Страстей Христовых» завершились

Режиссер Мел Гибсон завершил съемки продолжения «Страстей Христовых» в Италии
Андрей Шеньшаков

Фото: KPA / Globallookpress.com

Стало известно об официальном завершении съемочного процесса продолжения культового фильма «Страсти Христовы». Об этом сообщает издание World Of Reel.

Картина Мела Гибсона, которая получила название «Воскрешение Христа», выйдет в двух частях. Премьера первой состоится 26 марта 2027 года, вторая выйдет через 40 дней — 6 мая 2027 года. Производство проекта суммарно заняло семь месяцев, а большая часть съемок проходила в Риме и других городах Италии.

Известно, что бюджет фильма составил около 250 миллионов долларов. Обе картины станут продолжением оригинальной ленты 2004 года. События в «Воскрешении Христа» развернутся после смерти Иисуса.

Ранее стало известно, что голливудский актер и режиссер Мел Гибсон обвинил американские власти в умышленном уничтожении Калифорнии. Он поддержал других знаменитостей, ранее выступивших с критикой руководства «Золотого штата».

