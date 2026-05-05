19:28, 5 мая 2026

Раскрыта причина невиданного нашествия опасных акул

Екатерина Лобанова
Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters

В США началось невиданное нашествие опасных для людей акул. Об этом сообщает Fox Weather.

Морской биолог, доктор Крис Лоу, объяснил, что причина аномалии заключается в супер-Эль-Ниньо — повышении температуры поверхности экваториальной части Тихого океана. По его словам, обычно весной к берегам Южной Калифорнии приплывают большие белые акулы, акулы мако и акулы-молоты, чтобы родить детенышей.

Однако при сильном Эль-Ниньо становится слишком тепло, и многие из этих видов перемещаются на север. В связи с этим Лоу призвал быть осторожнее любителей пляжного отдыха в штате Флорида, а также в Северной и Южной Каролине, где обычно риски нападений акул куда ниже.

Кроме того, из-за потепления в Южную Калифорнию приплывает много южных видов, которых раньше там не видели. Например, тупорылые акулы, тигровые акулы и китовые акулы. Он предположил, что, если часть акул не мигрирует в более холодные воды, они могут чаще нападать на морских животных и, возможно, людей.

Мы не думаем, что акулы, как и люди, становятся раздражительными, когда им становится очень жарко. Но похоже, что их метаболизм ускоряется. Поэтому, когда вода становится теплее, им приходится есть больше

Крис Лоуморской биолог

Лоу добавил, что в этом году акулы начали размножаться необычно рано, уже в феврале. Тем не менее он ожидает, что пик активности хищных рыб придется, как обычно, на август.

Он рекомендовал соблюдать меры предосторожности уже сейчас и не расслабляться до конца осени. Прежде всего, Лоу посоветовал не плавать и не заниматься серфингом в одиночку, а также выбирать для отдыха оборудованные пляжи со спасателями, а не отдаленные места.

Помимо этого он отметил, что из-за повышения температуры воды уже весной ожидается цветение вредных водорослей, из-за которых вода станет очень мутной. В таких условиях акулы чаще нападают на людей, так как плохо видят и принимают руки или ноги пловцов за рыб. Также морской биолог посоветовал не купаться в темное время суток, начиная с сумерек, так как это тоже мешает акулам хорошо рассмотреть, на кого они нападают.

Ранее сообщалось, что у берегов Багамских островов обнаружили «кокаиновых акул». В организмах обитающих там хищных рыб нашли кофеин, следы обезболивающих средств, в частности, ибупрофена, а также наркотики.

