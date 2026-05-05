14:49, 5 мая 2026Экономика

Москвичам спрогнозировали солнечные дни в начале мая

Синоптик Голубев: До плюс 27 градусов ожидается в Москве с 5 по 7 мая
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Рабочая неделя перед очередными майскими праздниками выдастся в Москве солнечной. Такой прогноз в беседе с РИА Новости высказал начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

Погода с 5 по 7 мая будет теплой, а солнце успеет прогреть землю, несмотря на облака и грозы. Вплоть до 8 мая столбики термометров поднимутся до отметки плюс 27 градусов, пообещал синоптик. Такое тепло для начала мая нехарактерно и является аномальным — температурные показатели превышают норму на 5-6 градусов.

Предстоящие грозы, как уверяют метеорологи, не будут повсеместными. Осадки продолжатся и 8 мая, когда столичный регион накроет очередная волна похолодания. Температура опустится с 27 до 8 градусов тепла, а дожди станут затяжными. В День Победы воздух прогреется до плюс 10-12 градусов, ожидается небольшой, местами умеренный дождь.

