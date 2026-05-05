Стало известно об ужесточении позиции скандинавских стран по допуску России в футболе

Sport24: Позиция скандинавских стран по допуску России в футболе ужесточилась

Позиция скандинавских стран по возможному допуску российских футбольных клубов и сборных к международным соревнованиям ужесточилась. Об этом стало известно Sport24.

По информации источника, ранее эти страны допускали обсуждение возвращения на соревнования молодежных и женских команд. Теперь же скандинавы не намерены играть ни с одной командой, представляющей Россию.

О позиции скандинавских стран стало известно после конгресса Международной федерации футбола (ФИФА), проходившего в Ванкувере. При этом вопрос о допуске российских команд официально там не обсуждался.

Россия находится под санкциями ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. На международном уровне сборные и клубы могут проводить только товарищеские матчи.