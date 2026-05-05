Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:54, 5 мая 2026Мир

Трамп высказался о сроке своего правления

Трамп допустил, что покинет свой пост лишь через 8-9 лет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kylie Cooper / Reuters

Президент США Дональд Трамп допустил, что покинет свой пост лишь через 8-9 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Американский лидер рассуждал о принятых администрацией Соединенных Штатов мерах по поддержке бизнеса, которыми, по его словам, он сам сможет воспользоваться даже, когда оставит свою должность «через восемь-девять лет».

Ранее Трамп во время выступления в Хеброне, штат Кентукки, оскорбил возможного претендента на пост американского главы, губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. По его словам, у политика проблемы с психикой.

До этого Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social пост, в котором приписал себе должность и.о. президента Венесуэлы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский объявил перемирие после угроз нанести удар по параду Победы в Москве. Что заставило президента Украины передумать?

    Новое заявление Минобороны об ударе по Киеву назвали «освежающим и отрезвляющим»

    Cерена Уильямс пришла на препати Met Gala и смутила публику откровенным нарядом

    Фицо решил не посещать парад Победы в Москве

    В России высказались об участии Евросоюза в переговорах по Украине

    Трамп пошутил насчет своего президентства

    Обама раскрыл удививший его факт о Трампе

    Любители публичных оргий захватили крупнейший в мире нудистский курорт

    Девушка навсегда заблокировала лучшего друга после одной сказанной им фразы

    Трамп высказался о сроке своего правления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok