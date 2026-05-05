Трамп пошутил насчет своего президентства

Трамп допустил, что покинет пост главы государства лишь через восемь-девять лет

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил, что покинет пост главы государства лишь через восемь-девять лет. Такое заявление политик сделал во время выступления в Белом доме, пишет ТАСС.

Политик порассуждал о принятых его администрацией мерах по поддержке бизнеса, действие которых будет сохраняться на протяжении 10 лет.

«Мы поступили правильно. И, таким образом, когда я покину должность, скажем, через восемь-девять лет, я смогу ими воспользоваться», — отметил Трамп.

