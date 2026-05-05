04:08, 5 мая 2026Мир

Трамп пошутил насчет своего президентства

Трамп допустил, что покинет пост главы государства лишь через восемь-девять лет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил, что покинет пост главы государства лишь через восемь-девять лет. Такое заявление политик сделал во время выступления в Белом доме, пишет ТАСС.

Политик порассуждал о принятых его администрацией мерах по поддержке бизнеса, действие которых будет сохраняться на протяжении 10 лет.

«Мы поступили правильно. И, таким образом, когда я покину должность, скажем, через восемь-девять лет, я смогу ими воспользоваться», — отметил Трамп.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп назвал фейком и чушью данные опросов, которые показывают недовольство американцев войной против Ирана. Об этом он заявил во время выступления в штате Флорида перед членами форум-клуба «Палм-Бич».

В апреле американский журналист Саймон Атеба, работавший в пуле Белого дома, предрек скорый импичмент президенту США Дональду Трампу.

