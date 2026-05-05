Роспотребнадзор: У сотрудника МГУ выявили корь

У сотрудника МГУ выявили заболевание корью, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Москве.

Отмечается, что заболевание выявлено 4 мая у работника факультета вычислительной математики и кибернетики. Специалисты ведомства начали эпидемиологическое расследование.

В Роспотребнадзоре пояснили, что определен круг контактных лиц, со студентами и сотрудниками МГУ проводится разъяснительная профилактическая работа.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал, что сейчас существует несколько вирусов, которые способны вызвать большую эпидемию. Среди них оспа обезьян, корь и COVID-19.

