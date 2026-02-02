Реклама

Наука и техника
02:37, 2 февраля 2026Наука и техника

Названы способные вызвать эпидемию вирусы

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Сейчас существует несколько вирусов, которые способны вызвать большую эпидемию. Среди них оспа обезьян, корь и COVID-19. Об этом сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, передает РИА Новости.

«Какие вирусы наиболее вероятны с точки зрения в ближайшее время перерасти в проблему мирового здравоохранения, то есть вызвать большую эпидемию и так далее? Там стоит COVID-19, там стоит оспа обезьян, там стоит корь», — сказал эксперт, пояснив, что такой сценарий развития событий возможен из-за того, что люди перестали прививаться от этих вирусов.

Онищенко также напомнил, что Россия — это страна, полностью свободная от кори, так как имеются действенные вакцины против этого заболевания. Однако опасность представляет движение антиваксеров.

Ранее физиолог Татьяна Крымцева предупредила, что в игровых комнатах ребенок может заразиться чесоткой и корью.

