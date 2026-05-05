Экономика
08:19, 5 мая 2026

В России призвали установить минимальные цены на яйца

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Российские производители яиц обсуждают с отраслевыми союзами и регуляторами введение диапазона цен на куриное яйцо категории С1. Об этом со ссылкой на подготовленную ими презентацию и данные источников на аграрном рынке пишет «Коммерсантъ».

Птицеводы хотят, чтобы минимальная и максимальная цены были установлены как для закупок, так и в рознице. Аналогичный порядок, за исключением максимальной стоимости, действует на алкогольном рынке.

Введение ценового диапазона на базовые продукты питания обсуждается с лета прошлого года. Полноценной поддержки такая мера не получила, поэтому производители начали собственные переговоры с властями.

Больше всего эта возможность привлекает отрасли, стоимость продукта которых сильно меняется. Так, с инициативой по стабилизации цен в Федеральную антимонопольную службу обратились картофелеводы.

В настоящее время торговые сети, утверждают производители яиц, устанавливают стартовые цены на торгах на уровне ниже себестоимости, а также заказывают заниженный объем, чтобы заставить предприятия соглашаться на невыгодные условия.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев объяснил, что после майских праздников закупочная стоимость яиц снижается в два раза из-за роста производства и снижения спроса, хотя издержки производителей не меняются. На этом фоне рентабельность у большинства участников рынка упала до нуля или даже ушла в отрицательную зону.

Главной проблемой остается рост производства, опережающий динамику потребления и не позволяющий повышать цены. В марте, по данным Росстата, средняя розничная стоимость десятка яиц составила 113,8 рубля, что на три процента выше прошлогоднего уровня и почти в два раза меньше инфляции. Однако себестоимость производства растет быстрее.

Между тем собеседники издания из торговых сетей выступают против предложения птицеводов, поскольку они противоречат рыночным механизмам.

