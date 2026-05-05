Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
20:10, 5 мая 2026Спорт

В Англии 71-летнего футбольного болельщика арестовали за расизм

В Англии болельщика «Эвертона» арестовали за расизм в матче с «Манчестер Сити»
Владислав Уткин
Владислав Уткин
Болельщики «Эвертона» перед началом матча

Болельщики «Эвертона» перед началом матча. Фото: Scott Heppell / Reuters

В Англии футбольного болельщика арестовали за расизм. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба «Манчестер Сити».

Во время матча 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Эвертон» — «Манчестер Сити» расистским оскорблениям подверглись защитник Марк Гехи и вингер Антуан Семеньо. Оба выступали в составе гостей. По ходу игры полиция арестовала 71-летнего болельщика «Эвертона». Впоследствии мужчину отпустили под залог. Ему запретили приближаться на расстояние одной мили за четыре часа до начала футбольных матчей, во время игр, а также в течение четырех часов после их завершения.

Отмечается, что после игры Гехи продолжили оскорблять в интернете. «"Ман Сити" решительно осуждает расистские оскорбления, направленные в сторону Семеньо во время матча с "Эвертоном". Мы приветствуем оперативные действия, предпринятые "Эвертоном" и полицией для установления личности виновного», — говорится в заявлении «горожан».

Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) наказала украинского игрока «Челси» Михаила Мудрика за использование допинга. Его дисквалифицировали на четыре года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Угрозу атаки БПЛА объявили на первой в России федеральной территории

    Ирина Салтыкова показала фигуру в бикини в честь 60-летия и вызвала споры в сети

    Трамп поделился впечатлениями от личного общения с властями Ирана

    Call of Duty впервые не выйдет на популярных консолях

    Россиянин открыл стрельбу после угроз наркозакладчика ручной гранатой

    SHAMAN заявил о желании записать трек с культовой артисткой

    Москвичам рассказали о погоде в праздники

    Уехавший из России комик подвел итоги эмиграции и рассказал о тяжелейших испытаниях

    Мужчина украл часы у туриста в Европе и попался из-за следов ДНК на оброненных наушниках

    Лавров провел «сверку часов» с Рубио

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok