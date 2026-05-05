В Англии 71-летнего футбольного болельщика арестовали за расизм

В Англии болельщика «Эвертона» арестовали за расизм в матче с «Манчестер Сити»

В Англии футбольного болельщика арестовали за расизм. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба «Манчестер Сити».

Во время матча 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Эвертон» — «Манчестер Сити» расистским оскорблениям подверглись защитник Марк Гехи и вингер Антуан Семеньо. Оба выступали в составе гостей. По ходу игры полиция арестовала 71-летнего болельщика «Эвертона». Впоследствии мужчину отпустили под залог. Ему запретили приближаться на расстояние одной мили за четыре часа до начала футбольных матчей, во время игр, а также в течение четырех часов после их завершения.

Отмечается, что после игры Гехи продолжили оскорблять в интернете. «"Ман Сити" решительно осуждает расистские оскорбления, направленные в сторону Семеньо во время матча с "Эвертоном". Мы приветствуем оперативные действия, предпринятые "Эвертоном" и полицией для установления личности виновного», — говорится в заявлении «горожан».

Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) наказала украинского игрока «Челси» Михаила Мудрика за использование допинга. Его дисквалифицировали на четыре года.