Новости спорта
18:00, 29 апреля 2026Спорт

Стало известно о дисквалификации украинца Мудрика на четыре года за допинг

Журналист Джейкобс: FA дисквалифицировала Мудрика на 4 года за допинг
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Harry Langer / DeFodi Images via Getty Images

Футбольная ассоциация Англии (FA) наложила на полузащитника английского «Челси» Михаила Мудрика четырехлетнюю дисквалификацию. Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс в соцсети Х.

Футболист признан виновным в употреблении допинга. В данный момент решение обжалуется в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Ранее трансфер Мудрика в «Челси» был признан худшим в истории Английской премьер-лиги (АПЛ). Игрок обошелся лондонцам в 70 миллионов евро.

В декабре 2024 года стало известно, что после внеплановой проверки в крови Мудрика обнаружили запрещенные вещества. С того момента игрок был временно отстранен от матчей.

