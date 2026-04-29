Стало известно о дисквалификации украинца Мудрика на четыре года за допинг

Журналист Джейкобс: FA дисквалифицировала Мудрика на 4 года за допинг

Футбольная ассоциация Англии (FA) наложила на полузащитника английского «Челси» Михаила Мудрика четырехлетнюю дисквалификацию. Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс в соцсети Х.

Футболист признан виновным в употреблении допинга. В данный момент решение обжалуется в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Ранее трансфер Мудрика в «Челси» был признан худшим в истории Английской премьер-лиги (АПЛ). Игрок обошелся лондонцам в 70 миллионов евро.

В декабре 2024 года стало известно, что после внеплановой проверки в крови Мудрика обнаружили запрещенные вещества. С того момента игрок был временно отстранен от матчей.