Спорт
01:03, 12 февраля 2026Спорт

Трансфер украинца Мудрика признан худшим в истории АПЛ

Владислав Уткин

Фото Dave Shopland / AP

Трансфер украинца Михаила Мудрика в лондонский «Челси» признан худшим в истории Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает ESPN.

Мудрик перешел в «Челси» из донецкого «Шахтера» в сезоне-2022/2023. За его трансфер лондонцы заплатили 70 миллионов евро.

C момента трансфера в лондонский клуб украинский полузащитник сыграл за «Челси» в АПЛ 53 матча, в которых забил пять мячей и сделал шесть результативных передач.

В сентябре прошлого года сообщалось, что Мудрик планирует сменить вид спорта и выступить за сборную Украины на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе в беге на короткие дистанции. Отмечалось, что футболист уже присоединился к тренировкам национальной команды.

В декабре 2024 года стало известно, что после внеплановой проверки в крови Мудрика обнаружили запрещенные вещества. С того момента он временно отстранен от матчей, а Футбольная ассоциация Англии ведет в его отношении расследование.

