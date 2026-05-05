В Грузии осудили ЕС за игнорирование Дня Победы

Папуашвили осудил ЕС за игнорирование Дня Победы

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили осудил послов Европейского союза (ЕС) за игнорирование Дня Победы 9 Мая. Его слова передает «Первый канал Грузии».

«Если бы не Победа над фашизмом, никакого Евросоюза и Дня Европы не существовало», — сообщил парламентарий.

Папуашвили уточнил, что на мероприятии 9 Мая в 2025 году в Грузии не было ни одного представителя ЕС. Кроме того, он отметил символичным факт принятия резолюции Брюсселя в адрес Тбилиси, автором которой является депутат Европарламента Раса Юкнявичене. По словам Папуашвили, она является представителем фашистских взглядов.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе после первого за пять лет разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что разногласия в отношениях двух стран сохраняются. Предметом недопонимания между Киевом и Тбилиси является вопрос санкций против России.