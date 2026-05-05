В Китае из-за мощного взрыва на заводе фейерверков погиб 21 человек

Число погибших в результате взрыва на заводе фейерверков в Китае достигло 21

В результате взрыва на заводе по производству фейерверков в китайской провинции Хунань число жертв увеличилось до 21 человека. Травмы различной степени тяжести получил 61 человек, сообщило Центральное телевидение КНР.

Как отмечается, на месте происшествия в городе Люян задействованы пять спасательных групп. В общей сложности для ликвидации последствий мобилизованы 482 специалиста.

Также известно, что взрывная волна в результате мощной детонации повредила здания в радиусе 300-400 метров. На месте ЧП продолжают работать службы экстренного реагирования и пожарно-спасательные подразделения.

Два склада с порохом на территории объекта по-прежнему представляют высокую опасность. Специалисты определили километровую зону основной операции и трехкилометровую зону контроля.

Председатель КНР Си Цзиньпин в связи с произошедшим распорядился усилить меры безопасности на производственных объектах по всей стране. Взрыв на заводе произошел 4 мая в 16:43 по пекинскому времени.

