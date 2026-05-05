05:00, 5 мая 2026

В крупной европейской столице запретили рекламу мяса и автомобилей

Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Michael Kooren / Reuters

В Амстердаме с 1 мая вступил в силу запрет на публичную рекламу мясных продуктов и продукции из ископаемого топлива. Как сообщает BBC, с рекламных щитов, остановок трамвая и станций метро убрали объявления бургеров, автомобилей и авиакомпаний.

Это первая столица, где приняли такое решение. На смену рекламе куриных наггетсов, внедорожников и бюджетных отпусков пришли объявления с музеем Рейксмузеум и фортепианными концертами. Городские власти заявляют, что этот шаг призван привести облик улиц в соответствие с экологическими целями муниципалитета. К 2050 году голландская столица намерена достичь углеродной нейтральности, а также вдвое сократить потребление мяса местными жителями.

«Климатический кризис крайне актуален», — заявила Аннеке Веенхофф из партии «Зеленые левые». «Если вы хотите быть лидерами в климатической политике, но сдаете свои стены в аренду тем, кто придерживается противоположной позиции, то чем вы занимаетесь? Большинство людей не понимают, почему муниципалитет должен зарабатывать на аренде общественных пространств, занимаясь тем, против чего он ведёт политику», — добавила она.

Ранее в России предложили запретить рекламу на дорожных знаках.

