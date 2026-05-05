10:58, 5 мая 2026Мир

В МИД России заявили о переводе региона НАТО на «казарменно-караульное положение»

Посол в Норвегии Корчунов: НАТО ведет активную милитаризацию Балтики и Арктики
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Фото: Ints Kalnins / Reuters

НАТО наращивает военное присутствие и интенсивность маневров в Балтийском море, Арктике и странах Северной Европы. Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в Норвегии Николай Корчунов.

Дипломат отметил, что запущенные альянсом инициативы «Балтийский часовой», «Восточный часовой» и «Арктический часовой» стали симптомами милитаризации Балтийско-Арктического региона. По его словам, это фактически переводит регион «на казарменно-караульное положение».

Посол подчеркнул, что страны НАТО, включая Норвегию, в последние годы вдвое нарастили военное присутствие и учебно-оперативную деятельность в северных широтах. Он добавил, что Финляндия и Швеция встроились в планы альянса, а число американских военных баз и структур НАТО в регионе резко увеличилось. Также Корчунов указал на учения Cold Response, в которых участвовали 32,5 тысячи военных из 14 стран.

Ранее Корчунов заявил, что действия НАТО в отношении стратегических потенциалов России на Кольском полуострове грозят прямым военным столкновением. Он указал на приближение военной инфраструктуры и наступательных систем вооружений стран НАТО к границам РФ. По его словам, это повышает риски непреднамеренной эскалации и «скатывания к прямому военному столкновению с фатальными для всех последствиями».

