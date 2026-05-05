В ООН сделали заявление о перемирии между Россией и Украиной

Дюжаррик: ООН надеется на успешное перемирие между Россией и Украиной

ООН приветствует объявленные Россией и Украиной режимы прекращения огня и рассчитывает на их успешное осуществление. Об этом заявил представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости.

«Мы приветствуем одностороннее прекращение огня, объявленное Украиной, которое должно начаться в ночь с 5 на 6 мая, а также прекращение огня, объявленное Россией 8 и 9 мая», — подчеркнул он.

Дюжаррик добавил, что Генеральный секретарь Антониу Гутерриш также рассчитывает на достижение режима прекращения огня, учитывающего Устав ООН.

29 апреля в ходе состоявшегося телефонного разговора президент России Владимир Путин предложил американскому коллеге Дональду Трампу объявить перемирие на Украине ради празднования Дня Победы. 4 мая Минобороны объявило 8 и 9 мая днями перемирия, по случаю празднования Дня Победы.