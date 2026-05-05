06:22, 5 мая 2026

В подполье раскрыли хитрости ТЦК при мобилизации украинцев

Лебедев: Сотрудники ТЦК стали представляться сотрудниками газовой службы
Евгений Силаев
Евгений Силаев

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Днепропетровске сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) стали представляться сотрудниками газовой службы при мобилизации украинцев. Хитрости военкомов раскрыл координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

По его словам, этот прием позволяет сотрудникам ТЦК беспрепятственно попадать в квартиры и мобилизовывать парней.

«А в Одессе — и это происходит уже давно — приезжают вместе с бригадами "Скорой". Перед дверью стоят две девки, а справа в углу под лестницей - на корточках сидят двое палачей. И это со стороны работников медицины - прямое нарушение клятвы Гиппократа», — написал Лебедев.

Ранее сообщалось, что мобилизованные в ВСУ квалифицированные медики попадают в штурмовые подразделения на этапе отбора в ТЦК.

