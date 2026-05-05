Россия
19:11, 5 мая 2026РоссияЭксклюзив

В России назвали терроризмом удар ВСУ реактивными ракетами по мирным жителям

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Наносить удары неуправляемым оружием по мирным гражданам — не что иное, как терроризм, заявил первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на удар реактивными ракетами по мирным жителям в поселке Белая Березка Брянской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Все больше и больше украинские войска наносят удары по мирным целям. Тем самым они пытаются дестабилизировать обстановку и в приграничных регионах, и не в приграничных регионах — везде. Проигрывая на фронтах, они пытаются добиваться своих целей террористическими действиями против мирных граждан», — заметил Чепа.

Наносить удары неуправляемым оружием по населенным пунктам — это не что иное, как терроризм. С терроризмом возможно бороться только силой. Но наши ответные удары не должны быть по мирным гражданам

Алексей Чепапервый замглавы комитета Госдумы по международным делам

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили реактивными ракетами по мирным жителям в поселке Белая Березка. По его словам, атака велась из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

Богомаз рассказал, что, по предварительной информации, ранены пять мирных жителей, в том числе один ребенок. Все они были доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

