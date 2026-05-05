ВСУ ударили реактивными ракетами по мирным жителям в российском регионе

Богомаз заявил, что ВСУ ударили из РСЗО «Град» по поселку Белая Березка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили реактивными ракетами по мирным жителям в поселке Белая Березка Брянской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, атака велась из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». В результате удара отмечаются возгорания и повреждения многоквартирного и частных жилых домов.

«По предварительной информации, к сожалению, ранены пять мирных жителей, в том числе один ребенок. Все они оперативно доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь», — написал чиновник.

Ранее Минобороны России заявило, что над регионами страны сбили 88 беспилотников ВСУ. По данным ведомства, дроны были уничтожены над Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Крымом и Чувашией.