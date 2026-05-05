В Госдуме отреагировали на отказ Казахстана от российской электроэнергии

Депутат Толмачев: Россия поддержит энергонезависимость Казахстана

Казахстан вправе выбирать пути для обеспечения своих задач, и переход к снабжению электроэнергией за счет внутренних источников — это этап развития, считает депутат Госдумы Александр Толмачев. В беседе с «Лентой.ру» он заявил, что Россия готова оказать поддержку соседней стране в вопросах энергетики, если потребуется.

«Основу электроэнергетической системы Казахстана составляют шесть станций, построенных еще в советское время. Сегодня они модернизированы и адаптированы к современным требованиям. Кроме того, Казахстан при участии "Росатома" строит первую собственную атомную электростанцию. Планируемая дата ввода объекта в строй — следующее десятилетие», — указал парламентарий.

Освободившийся же ресурс, который не покинет границы России, отмечает Толмачев, точно пригодится внутри страны для развития отечественной промышленности и других отраслей.

Ранее замминистра энергетики Казахстана Сунгат Есимханов заявил, что со следующего года Казахстан планирует полностью отказаться от закупок электроэнергии в России, так как сможет обеспечивать себя самостоятельно. По его словам, если в конце текущего и начале следующего года все запланированные энергетические объекты будут введены в эксплуатацию, то нужды в закупках не будет.

