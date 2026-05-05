04:09, 5 мая 2026

В России высказались об участии Евросоюза в переговорах по Украине

Мирошник: Россия исключает посредничество Евросоюза в переговорах по Украине
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России Родион Мирошник в беседе с «Известиями» высказался о возможном участии Европейского союза (ЕС) в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

Мирошник заявил, что Москва исключает посредничество ЕС в данном вопросе. Причиной стало то, что Евросоюз на сегодняшний день взял на себя не только финансовое, но и военное обеспечение продолжения боевых действий на Украине.

«Поэтому в данном случае мне кажется совершенно алогичной даже постановка вопроса о том, что непосредственные участники, спонсоры и стимуляторы процесса могут выступать в качестве посредников для ведения диалога. Со стороны ЕС ни разу не было никаких реалистичных предложений по мирному урегулированию конфликта», — подчеркнул дипломат.

Кроме того, Мирошник отметил, что Евросоюз предпринял много шагов, чтобы ни в каком качестве не рассматриваться как нейтральная сторона. ЕС четко заявляет о себе как о явном союзнике Киева.

Ранее же канцлер Германии Фридрих Мерц сделал заявление о немедленном вступлении Украины в ЕС.

