Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:22, 5 мая 2026Россия

В российском городе после атаки ВСУ на многоэтажку остановили общественный транспорт

В Чебоксарах остановили общественный транспорт после атаки ВСУ на многоэтажку
Майя Назарова

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Чебоксарах остановили весь общественный транспорт после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на многоэтажный дом. Об этом сообщил Минтранс Чувашии в мессенджере «Макс».

В ведомстве разъяснили, что мера была предпринята с целью обезопасить жителей российского города.

Гражданам рекомендовали сохранять спокойствие, по возможности оставаться дома и следить за официальными сообщениями. О возобновлении движения транспорта Минтранс пообещал известить дополнительно.

В свою очередь мэр Чебоксар Станислав Трофимов отметил, что из-за налета дронов ВСУ власти развернули оперативный штаб, а также пункт временного размещения (ПВР) на базе школы № 57. Дополнительный ПВР действует в школе №1 Чебоксар, разъяснил градоначальник.

Чебоксары в ночь на 5 мая подверглись массированной украинской атаке. В результате пострадали три человека, двоим из них помощь была оказана амбулаторно, еще одному потребовалась госпитализация.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский регион в 1000 километров от границы всю ночь и утро атакуют дроны ВСУ. В городе воют сирены, БПЛА влетел в многоэтажку

    Вероятность прямого столкновения России и НАТО оценили

    Россияне полюбили спонтанные поездки по родной стране

    В России предупредили о тактическом ходе Зеленского и более массированных атаках ВСУ

    Минцифры заявило о согласовании оперативного открытия «белого списка» сайтов

    У второй планеты за орбитой Нептуна обнаружили атмосферу

    Пенсионерку на седьмом этаже горящего после удара БПЛА дома в Чебоксарах сняли на видео

    Вывозивших в Сирию людей из российского города задержали

    Президент Финляндии попытался объяснить мотивы Европы по Украине

    США ударили по двум шедшим с грузами в Иран гражданским катерам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok