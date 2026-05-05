В российском городе после атаки ВСУ на многоэтажку остановили общественный транспорт

В Чебоксарах остановили общественный транспорт после атаки ВСУ на многоэтажку

В Чебоксарах остановили весь общественный транспорт после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на многоэтажный дом. Об этом сообщил Минтранс Чувашии в мессенджере «Макс».

В ведомстве разъяснили, что мера была предпринята с целью обезопасить жителей российского города.

Гражданам рекомендовали сохранять спокойствие, по возможности оставаться дома и следить за официальными сообщениями. О возобновлении движения транспорта Минтранс пообещал известить дополнительно.

В свою очередь мэр Чебоксар Станислав Трофимов отметил, что из-за налета дронов ВСУ власти развернули оперативный штаб, а также пункт временного размещения (ПВР) на базе школы № 57. Дополнительный ПВР действует в школе №1 Чебоксар, разъяснил градоначальник.

Чебоксары в ночь на 5 мая подверглись массированной украинской атаке. В результате пострадали три человека, двоим из них помощь была оказана амбулаторно, еще одному потребовалась госпитализация.