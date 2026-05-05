08:09, 5 мая 2026

В США судья извинился перед обвиняемым в покушении на Трампа

Александра Синицына

Судья Зия Фаруки извинился перед обвиняемым в попытке покушения на американского лидера Дональда Трампа Коулом Алленом из-за условий его содержания в тюрьме. Такие подробности приводит журналист телеканала Fox News Майк Эмануэль.

«Судья заявил адвокату, что он "поражен и обеспокоен" обращением с Алленом в тюрьме. Аллена поместили под наблюдение из-за риска самоубийства еще при его заключении», — отмечается в статье.

В конце заседания Фаруки выразил беспокойство из-за возможного нарушения прав задержанного. В частности, Аллену отказывали в выдаче Библии и ограничивали его встречи с адвокатами.

Также, по информации телеканала, обвиняемого содержали в закрытой камере без окон и отказывали ему в ежедневных прогулках. Сторона обвинения настаивала, что меры были приняты исходя из заявлений самого фигуранта. По их данным, в ночь нападения на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома Аллен сказал агентам ФБР, что «не рассчитывал выжить» по итогам своей поездки в Вашингтон.

В результате суд потребовал от Департамента исполнения наказаний США отчет о том, где и как будет содержаться обвиняемый.

Стрельба на приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме, произошла 25 апреля в Вашингтоне в отеле Washington Hilton. Калифорнийский учитель Коул Томас Аллен попытался прорваться в зал и открыл огонь.

