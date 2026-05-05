Внешность служащей в полиции девушки взорвала соцсети

Юзер с никнеймом @tankbannedagain снял на видео служащую в полиции США девушку, и ее внешность взорвала соцсети. Пост появился в TikTok-аккаунте парня.

На размещенных кадрах правоохранительница предстала в рабочей форме, бронежилете, с оружием и рацией в окружении коллег из Департамента полиции Балтимора. Она уложила волосы в гладкий низкий пучок и дополнила образ миниатюрными серьгами. «TikTok, сделай свою работу, найди ее для меня», — попросил в подписи автор публикации.

Ролик набрал 8,3 миллиона просмотров. Зрители обратили внимание, что на форме указано имя девушки — Селена Мескита, и высказались о ней в комментариях. «Она такая красивая», «Просто фантастическая», «Какие прекрасные глаза», «Красота высшего уровня», «Самая восхитительная сотрудница полиции, которую я когда-либо видел», «Ради нее я бы поменял всю свою жизнь», «Не стоило ее выкладывать! Мы все просто в нее влюбились», — заявили юзеры.

В феврале внешность сотрудника группы быстрого реагирования (ГБР) столичного аэропорта Внуково вызвала ажиотаж в сети.