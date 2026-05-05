Внучка Гинера рассказала о проверках судей на честность после его звонков

Внучка Гинера Александра: Судей проверяли на честность после звонков дедушки

Александра Гинер, внучка президента ЦСКА Евгения Гинера, рассказала о его работе в исполкоме Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщает Sport24.

Александра отметила, что вместе с функционером ходит на матчи. «Когда дедушка видит нечестное судейство — сразу следует звонок. Говорит: "Буду поднимать этот вопрос на собраниях". Несколько раз после такого судей проверяли на честность», — рассказала Гинер.

В сентябре 2025 года Александра Гинер стала ведущей клубного канала ЦСКА. В пресс-службе армейцев уточняли, что она с детства болеет за красно-синих.

Евгений Гинер занимает пост президента московского ЦСКА с февраля 2001 года. С начала 2000-х функционер занимал различные должности в РФС.