20:50, 5 мая 2026Авто

Возможность ремонта разбитой Ferrari популярного рэпера после аварии оценили

Ferrari рэпера Navai стоимостью 55 миллионов рублей не подлежит ремонту
Вячеслав Агапов

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Автомобиль Ferrari рэпера Navai стоимостью 55 миллионов рублей не подлежит восстановлению. Возможность ремонта разбитой машины популярного исполнителя оценили в Telegram-канале Baza.

Российский рэпер Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) попал в ДТП на Зубовском бульваре в центре Москвы. Музыкант вылетел с дороги и врезался в светофор на автомобиле Ferrari, номерные знаки на котором отсутствовали.

Как отмечают авторы Baza, автомобилем рэпера может быть трековая Ferrari Pista. У машины уничтожена подвеска, вырваны с приводами колеса, а кузов «вывернут». Уцелел в аварии только двигатель.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», Navai переоделся и «попытался спрятаться от посторонних», а затем покинул место аварии с друзьями.

