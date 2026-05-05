Возможность ремонта разбитой Ferrari популярного рэпера после аварии оценили

Ferrari рэпера Navai стоимостью 55 миллионов рублей не подлежит ремонту

Автомобиль Ferrari рэпера Navai стоимостью 55 миллионов рублей не подлежит восстановлению. Возможность ремонта разбитой машины популярного исполнителя оценили в Telegram-канале Baza.

Российский рэпер Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) попал в ДТП на Зубовском бульваре в центре Москвы. Музыкант вылетел с дороги и врезался в светофор на автомобиле Ferrari, номерные знаки на котором отсутствовали.

Как отмечают авторы Baza, автомобилем рэпера может быть трековая Ferrari Pista. У машины уничтожена подвеска, вырваны с приводами колеса, а кузов «вывернут». Уцелел в аварии только двигатель.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», Navai переоделся и «попытался спрятаться от посторонних», а затем покинул место аварии с друзьями.