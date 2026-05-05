01:00, 5 мая 2026

Врач дал совет часто встающим ночью в туалет людям

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pressfoto / Magnific

Врач общей практики Амир Хан дал совет людям, которые часто встают ночью в туалет. Его рекомендацию приводит издание Mirror.

По словам Хана, одной из причин того, что человеку приходится вставать в туалет по ночам, может быть то, что он сам приучил мочевой пузырь опорожняться слишком часто. Врач объяснил, что этот орган передает мозгу сигнал о том, что ему необходимо опорожниться, когда в нем накапливается от 300 до 500 миллилитров мочи.

«Но если вы опорожняете мочевой пузырь на всякий случай, то перестраиваете систему, связывающую этот орган с мозгом. И со временем мочевой пузырь привыкает к опорожнению в меньших объемах», — объяснил Хан причину частых позывов в туалет. Тех, кто привык ходить в туалет перед выходом из дома, перед сном или перед встречей, доктор призвал перестать так делать.

Врач также сравнил этот эффект со слишком чувствительной автомобильной сигнализацией. «Сначала она срабатывает только тогда, когда есть реальная опасность, но затем начинает срабатывать от чего угодно — от порыва ветра, от шагов прохожих, — вот что делает ваш мочевой пузырь», — добавил доктор.

Ранее врач-уролог, андролог и хирург Ильнур Аглиуллин рассказал, какие признаки указывают на развитие простатита. По его словам, обычно симптомы нарастают постепенно и проявляются в виде различных изменений при мочеиспускании.

